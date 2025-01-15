Поддубный назвал одну из целей удара ВС РФ во Львовской области

Одной из целей утренних ударов российских войск по объектам на Украине было подземное газовое хранилище в городе Стрый Львовской области. Об этом в своем Telegram-канале рассказал военный корреспондент Евгений Поддубный.

«Крупнейшее подземное хранилище газа во львовском Стрые было одной из намеченных целей группового удара ВС РФ сегодня утром. Кроме того в Стрые расположен крупный железнодорожный узел», — написал журналист.

По словам Поддубного, подобные удары призваны снизить военный потенциал ВСУ.

Утром 15 января стало известно, что несколько объектов инфраструктуры получили повреждения в ряде регионов Украины. Депутат Верховной рады Сергей Нагорняк заявлял, что во Львовской области было повреждено наземное оборудование газохранилища.

Российские военные наносят удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Минобороны опубликовало видео боевой работы ВС РФ в ходе освобождения Украинки.