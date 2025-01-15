Минобороны опубликовало видео боевой работы ВС РФ в ходе освобождения Украинки

Министерство обороны России обнародовало видео боевой работы подразделений группировки войск «Центр» в ходе освобождения села Украинка Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает ТАСС.

«В ходе наступательных действий в районе населенного пункта Украинка ДНР расчетами разведывательных беспилотных летательных аппаратов полка была проведена разведка по выявлению огневых позиций, а также мест скопления живой силы ВСУ, расположенных в лесополосах», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, для уничтожения позиций ВСУ российская армия использовала расчеты артиллерии и ударные дроны с боеприпасами. В Минобороны отметили, что солдаты продолжают наступать на позиции украинских боевиков, освобождая земли в ДНР.

Об освобождении села Украинка стало известно 15 января. Военные нанесли значительный удар по живой силе и технике шести механизированных бригад ВСУ, а также силам теробороны, двум бригадам нацгвардии и формированиям «Иностранного легиона».

Ранее российские войска взяли под контроль село Песчаное.