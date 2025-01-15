Военный ВС РФ рассказал о пытках со стороны охраны в харьковском госпитале

Возвращенный из плена боец РФ: в харьковском госпитале о мои руки тушили окурки

Возвращенный из украинского плена российский военнослужащий рассказал о пытках со стороны охраны в харьковском госпитале. Соответствующее видео опубликовало Минобороны РФ.

По его словам, отношение медперсонала к россиянам было разным: одни проявляли понимание, другие выражали неприязнь и ненависть. По его словам, некоторые из охранников тушили окурки прямо о его руки.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова ранее также опубликовала видео с российскими военными, освобожденными из украинского плена. На кадрах показано, как Москалькова дает освобожденным из плена военнослужащим телефон для того, чтобы они связались с родными.

Днем 15 января Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле 25 на 25.

Обмен состоялся при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.

В настоящее время все российские военные находятся на территории Белоруссии, где им оказывается психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками.

Ранее в Сети появились кадры мощного взрыва украинского танка.