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Российские военные нанесли поражение ВСУ в Харьковской области

Минобороны: ВСУ потеряли до 30 военных в зоне действий сил «Севера»
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военнослужащие группировки войск «Север» нанесли поражение бригадам украинской армии в Харьковской области. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, российские солдаты нанесли поражение мотопехотному составу ВСУ в районах населенных пунктов Дергачи, Циркуны и Волчанск Харьковской области.

«ВСУ потеряли до 30 военнослужащих», — говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе боевых действий украинская армия потеряла шесть автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», а также три орудия полевой артиллерии. В Минобороны отметили, что группировка войск «Запад» улучшила тактическое положение на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). На данном направлении боевого столкновения украинская армия потеряла более 460 солдат.

До этого сообщалось, что в ходе успешных наступательных операций подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Украинка в ДНР.

Ранее сообщалось, что ВСУ стали минировать полевые свечи.

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