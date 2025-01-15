Минобороны показало кадры освобожденных из плена российских военных

Российских военных высвободили из плена в результате обмена. Соответствующее видео опубликовало Минобороны РФ.

На кадрах показано, как один из бойцов российской армии говорит по телефону с кем-то из близких. Кроме того, один из военнослужащих рассказал, как лежал в больнице в Харькове. Как отметил он сам, ему «зеделовали легкое». По его словам, некоторые из охранников тушили окурки прямо о его руки.

До этого похожее видео опубликовала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. На кадрах показано, как Москалькова дает освобожденным из плена военнослужащим телефон для того, чтобы они связались с родными.

Днем 15 января Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле 25 на 25.

Обмен состоялся при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.

В настоящее время все российские военные находятся на территории Белоруссии, где им оказывается психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками.

Ранее пленный боец рассказал об отношении ВСУ к Зеленскому.