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Вора в законе Раджика Нижневартовского нашли мертвым в Подмосковье

Mash: криминальный авторитет Раджик Нижневартовский найден мертвым в Подмосковье

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Global Look Press

В Подмосковье обнаружили тело вора в законе Ражидина Михралиева, известного под прозвищем Раджик Нижневартовский, который, предположительно, совершил суицид. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, тело криминального авторитета нашли в дачном поселке Дружба Ленинского городского округа. Перед смертью, по информации Mash, Нижневартовский поссорился с местными представителями криминального общества.

Мужчина предсмертной записки не оставил.

Михралиев родился в 1970 году в дагестанском городе Асакент, первый тюремный срок получил перед своим 25-летием — его приговорили к 10 годам лишения свободы за разбой. В 2013 году мужчину «короновали» криминальные авторитеты Вася Воскрес и Зятек. За свою жизнь Михралиев пережил несколько покушений. Также он неоднократно привлекался к ответственности за хранение наркотиков.

В конце июня в «Матросской тишине» от сердечного приступа умер Григорий Рабинович — главарь Таганской ОПГ. Мужчину без признаков жизни обнаружил дежурный. Рабинович находился в изоляторе с 2019 года, но так и не дожил до приговора.

Ранее в Дагестане обнаружили рекламный баннер с криминальным авторитетом.

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