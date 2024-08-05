В Москве вынесли приговор убийце криминального авторитета Япончика

Московский городской суд заочно приговорил убийцу криминального авторитета Вячеслава Иванькова, более известного как Япончик, к 19 годам лишения свободы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на корреспондента, который присутствовал на заседании.

В материале отмечается, что на скамье подсудимых оказался Астамур Бутба.

«Осужденному назначено окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 19 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сказала судья по итогам рассмотрения дела.

В инстанции добавили, что срок наказания злоумышленника будет исчисляться с момента его фактического задержания. Сейчас мужчина скрывается от следствия.

28 июля 2009 года в Москве произошло нападение на Иванькова. Криминальный авторитет был тяжело ранен возле ресторана «Тайский слон» на Хорошевском шоссе. В октябре того же года Япончик умер.

Впоследствии сотрудники правоохранительных органов установили, что в мужчину из снайперской винтовки выстрелил Бутба. При этом одним из соучастников нападения был 46-летний Нугзар Папава, которому поручили вести наблюдение за криминальным авторитетом.

12 сентября 2023 года Московский городской суд заочно приговорил его к 16 годам колонии строгого режима. Также от 14 до 16 лет лишения свободы получили Каха Газзаев, Джамбула Джанашия и Муртази Шадания. Они входили в ту же группировку, что и Папава.

Ранее в СИЗО в Москве умер лидер Таганской организованной преступной группировки Григорий Рабинович.