ВС РФ ударили высокоточным оружием по объектам ВПК Украины

Вооруженные силы (ВС) России утром 15 января нанесли групповой удар по критически важным объектам газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу ВПК Украины. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

По информации ведомства, для атак использовалось высокоточное оружие и ударные беспилотные летательные аппараты.

Как заявили в Минобороны, цель группового удара была достигнута, все назначенные объекты удалось поразить.

21 ноября прошлого года президент России Владимир Путин сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному объекту в Днепропетровске с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник». По его словам, ПВО не спасает от подобных ударов, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что РФ не обязана уведомлять об использовании таких ракет, однако за 30 минут в США было отправлено сообщение в автоматическом режиме. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в «Роскосмосе» пообещали сделать «Орешник» таким мощным, насколько потребует МО РФ.