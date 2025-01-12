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Российские войска ударили по ВСУ в 139 районах

Минобороны: ВС России нанесли удары по объектам и живой силе ВСУ в 139 районах
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские войска нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 139 районах. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве отметили, что в выполнении задач были задействованы оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил (ВС) России.

Кроме того, по данным Минобороны, российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 55 украинских беспилотников самолетного типа.

Всего с начала проведения спецоперации, по информации министерства, ВСУ потеряли 20 тысяч орудий полевой артиллерии и минометов, а также 652 самолета, 283 вертолета, 40 тысяч беспилотников и 590 зенитных ракетных комплексов. Помимо этого, российские войска уничтожили 20 тысяч танков и 30 тысяч единиц специальной военной автомобильной техники.

Из этой же сводки следует, что «Южная» группировка ВС РФ взяла под контроль село Янтарное в ДНР. Российские войска поразили три механизированных, мотопехотную, горно-штурмовую, пехотную, десантно-штурмовую, аэромобильную бригады ВСУ и бригады морской пехоты.

Ранее российские самоходные гаубицы уничтожили пункт управления дронами ВСУ.

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