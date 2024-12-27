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На Западе заявили, что конфликт на Украине раскрыл тайную мощь России

National Interest: конфликт на Украине раскрыл огромную тайную мощь России
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Сергей Пивоваров/РИА Новости

Россия продемонстрировала свою значительную военную мощь, несмотря на полное финансирование киевского режима со стороны Запада и спровоцированную эскалацию. Об этом пишет National Interest.

Вместо предполагаемой деградации Вооруженные силы России превратились в эффективную и сильную боевую структуру, что стало очевидным для всего мира. Издание отмечает, что у Москвы имеется широкий арсенал современных инструментов для усиления позиций в украинском конфликте. К ним относятся гиперзвуковые ракеты, высокоточное оружие, системы противоракетной обороны, современные танки, бронетехника и беспилотники.

Кроме этого, Россия обладает внушительными запасами ключевых минералов, энергетических ресурсов и промышленных металлов, а также возможностями для масштабного производства вооружений.

Издание подчеркивает, что темпы производства российской артиллерии втрое превышают показатели США и европейских членов НАТО вместе взятых. Благодаря доступной себестоимости и значительным запасам артиллерийских боеприпасов, Россия сохраняет преимущество на поле боя, что дает основания называть ее «королем сражений».

19 декабря военный аналитик и бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Россия в состоянии полностью уничтожить Украину и в течение месяца закончить конфликт.

Ранее в России рассказали о задачах для российской армии на Украине в 2025 году.

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