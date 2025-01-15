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Командование ВСУ бросило элиту украинских войск на штурм в Курской области

ТАСС: ВСУ направляют свои элитные подразделения в Курскую область
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Oleg Petrasiuk/Reuters

Командование Вооруженных сил Украины пытается усилить свое присутствие в Курской области и направляет туда подразделения Сил специальных операций. Об этом рассказали ТАСС в российских силовых структурах.

По словам источника, в Курской области элитные подразделения будут участвовать в штурмах.

До этого Telegram-канал «Военный обозреватель» писал, что российские военные нанесли удар по штабу украинской армии в Сумах. Целью стали старшие офицеры ВСУ, руководящие «Курской операцией».

С 6 августа Вооруженные силы России ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

5 января этого года Минобороны РФ сообщало, что украинские войска провели контратаку в Курской области в направлении хутора Бердин, чтобы остановить российское наступление, но им было нанесено поражение. В результате неудачной контратаки ВСУ потеряли два танка, машину разграждения и семь боевых бронированных автомобилей.

Ранее главком ВСУ рассказал, какие подразделения первыми вошли в Курскую область.

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