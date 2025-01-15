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ФСБ предотвратила подкуп российских бойцов в зоне СВО украинской разведкой

ФСБ: разведка Украины обещала бойцам РФ $1 млн за оставление позиций в Горловке
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Станислав Красильников/РИА Новости

Военная разведка Украины обещала российским солдатам $1 млн за оставление позиций в Горловке в ДНР, но контрразведка ФСБ сорвала эти планы. Об этом сообщает РИА Новости.

Украинская разведка успела выплатить $100 тыс. в качестве аванса. Деньги направили на закупку материально-технических средств для участников СВО, отметили в ФСБ.

Также во время оперативных мероприятий получилось вскрыть районы сосредоточения частей ВСУ. Помимо этого, подразделения российской армии нанесли превентивные ракетно-артиллерийские удары по маршрутам передвижения украинских войск к российским позициям. В итоге противник понес значительные людские и материальные потери.

Пленный украинский пограничник до этого рассказывал, что ВСУ вынуждены побираться и скидываться деньгами на газ и бензин из-за коррупции. Он отметил, что бойцы деморализованы, они уверены в большой коррупции на уровне власти Украины и руководства ВСУ, которое безразлично к нуждам военных.

Ранее ФСБ предотвратила теракт против сотрудников оборонного предприятия под Ярославлем под заказу Украины.

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