Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) вынуждены побираться и скидываться деньгами на газ и бензин из-за коррупции. Об этом РИА Новости рассказал пленный украинский пограничник.

«Наш командир так и написал, что государство «забило» на нас, и мы должны сами себя обеспечивать и скидываться. Мы скидывались на материалы, на газ, на бензин, чтобы как-то прожить», — сказал пленный.

Он отметил, что бойцы деморализованы, они уверены в большой коррупции на уровне власти Украины и руководства ВСУ, которое безразлично к нуждам военных.

Накануне оказавшийся в российском плену украинский военнослужащий заявил, что многие украинские военные больше не считают Владимира Зеленского легитимным главой государства. Пленный подчеркнул, что такое отношение к Зеленскому связано с коррупцией на Украине.

До этого украинская журналистка Диана Панченко рассказала, как Зеленский вывозит коррупционные деньги наличными через Одесский порт, отправляя доллары в контейнерах как дипломатический груз в ОАЭ, Саудовскую Аравию и Катар. Она подчеркнула, что сумма в €500 млн, предложенная Зеленским премьер-министру Словакии Фицо в обмен на согласие на вступление Украины в НАТО, не является значимой для украинского лидера, учитывая его коррупционные схемы.

Ранее Зеленского обвинили в сокращении населения Украины.