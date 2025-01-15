Во Львовской области сообщили о повреждении инфраструктуры

Энергетическая инфраструктура повреждена во Львовской области на западе Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщает мэр Львова Андрей Садовый.

«Атакована энергетическая инфраструктура нашего региона и Украины», — написал он.

Чиновник не уточнил, о какой именно инфраструктуре идет речь.

До этого сообщалось, что в 10 областях Украины, в том числе в Киевской области, объявили воздушную тревогу. Сирены прозвучали в Харьковской, Сумской, Черниговской, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской, Киевской, Хмельницкой и Тернопольской областях страны.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине сообщили о взрывах в Харькове.