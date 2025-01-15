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В десяти областях Украины объявлена воздушная тревога

В Киевской и еще девяти областях Украины власти объявили воздушную тревогу
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Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Воздушная тревога объявлена в 10 областях Украины, в том числе в Киевской области. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Сирены звучат в Харьковской, Сумской, Черниговской, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской, Киевской, Хмельницкой и Тернопольской областях Украины.

Издание «Военное обозрение» сообщало, что российские военные в ночь на 14 января провели массированную атаку на объекты ВСУ по всей Украине. В частности, прилеты зафиксировали в Киевской области. В результате попадания снаряда пожары охватили пункты размещения личного состава ВСУ, а также точки управления системами противовоздушной обороны.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Полтаве после воздушной тревоги произошел взрыв.

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