Подразделения Вооруженных сил России ликвидировали основные силы украинской армии в Загрызове и приступили к боям за Богуславку в Харьковской области. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

«Наши войска уничтожили основные силы противника в населенном пункте Загрызово и продвинулись к населенному пункту Богуславка», — отметил он.

В настоящее время ведутся активные действия по ликвидации подразделений ВСУ в Богуславке и ее окрестностях, уточнил Марочко.

Эксперт подчеркнул, что Вооруженные силы России развивают успех на Купянском направлении.

В конце декабря Марочко сообщал, что подразделения Вооруженных сил Украины ежедневно используют около 100 беспилотников под Волчанском в Харьковской области. Он отметил, что российским военным удается уничтожать большую часть вражеских дронов. Как ему передают очевидцы и источники, которые находятся непосредственно на линии боевого соприкосновения, «небо в буквальном смысле жужжит».

Также российские подразделения усилили посты противовоздушной обороны, подчеркнул Марочко.

Ранее эксперт указал на риски для ВСУ под Купянском.