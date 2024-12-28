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Эксперт указал на риски для ВСУ под Купянском

Марочко считает, что ВСУ вскоре покинут Зеленый Гай у Купянска
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Maksym Kishka/Reuters

Вооруженные силы Украины в ближайшее время окончательно покинут поселок Зеленый Гай в районе Купянска, который в данный момент превратился в серую зону. Об этом ТАСС заявил военный эксперт Андрей Марочко.

«Зеленый Гай превратился в так называемую серую зону. Противник вышел практически из этого населенного пункта. Есть, конечно, там некоторые маневренные группы, которые работают именно в этом населенном пункте, но сказать, что там есть постоянные позиции украинских боевиков, уже нельзя», — заявил Марочко.

Бывший офицер Народной милиции ЛНР добавил, что ВСУ ушли из Зеленого Гая из-за угрозы окружения со стороны российской армии, отойдя на запад, в соседний населенный пункт. Марочко считает, что ВСУ будут пытаться укрепиться там.

До этого Андрей Марочко заявил, что российским войскам осталось продвинуться с боями около трех километров до Богуславки — следующего после Загрызова села на берегу реки Оскол.

Ранее россиянам рассказали о возможных задачах армии страны на Украине в 2025 году.

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