В российских регионах будут производить дрон «Князь Вандал»

В нескольких регионах России организуют производство оптоволоконного FPV-дрона «Князь Вандал Новгородский» по франшизе. Об этом сообщил генеральный директор научно-производственного центра «Ушкуйник» Алексей Чадаев в беседе с ТАСС.

«Часть производств будет базироваться в европейской части России, какая-то часть лабораторий будет базироваться в близости к передовой СВО», — отметил он.

Кроме того, специалисты «Ушкуйника» консультируют российских разработчиков, которые создают собственные оптоволоконные решения в сфере БПЛА, добавил Чадаев.

Накануне сообщалось, что в Великом Новгороде начался серийный выпуск оптоволоконного FPV-дрона «Князь Вандал Новгородский», оснащенного тепловизором. По словам Чадаева, при помощи этого БПЛА атаковать врага можно не только днем, но и ночью.

В конце декабря 2024 года стало известно, что военнослужащие начали использовать в зоне проведения специальной военной операции FPV-дрон «Гортензия», которым можно управлять через оптоволоконный кабель. «Гортензию» оборудовали специальным креплением, которое позволяет применять не только различные снаряды, но и, например, системы сбросов.

Ранее разведка МО Украины признала оптоволоконные дроны РФ проблемой для ВСУ.