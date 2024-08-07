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Названо число осужденных женщин, служащих в ВСУ

ВСУ: в рядах армии уже служат 18 женщин, ранее отбывавших срок в тюрьмах

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Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ряды украинской армии уже пополнили 18 осужденных женщин, ранее отбывавших срок в тюрьмах. Об этом рассказали в главном управлении коммуникаций Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Все 18 бывших заключенных женщин уже проходят службу в подразделениях сухопутных войск. Они уже прошли базовую военную выучку и получили должности стрелков и санитарок», — говорится в сообщении.

Отмечается, что эти женщины уже участвуют в боевых действиях.

Недавно украинское издание «Страна» сообщало, что до 30% солдат-осужденных, которые заключили контракт с ВСУ, сидели за тяжкие преступления. Речь идет о преступлениях вроде бандитизма и вымогательства — утверждается, что бывших заключенных в ВСУ не направляют в отдельные подразделения, однако такие военнослужащие живут отдельно от остальных.

В июле сообщалось, что на Украине освободили 3800 заключенных для закрытия пробелов в ВСУ. При этом заинтересованность в службе высказали 5900 человек.

Ранее в Раде заявили, что украинские заключенные перестали проситься в ряды ВСУ

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