Над Тамбовской областью сбили беспилотник

Беспилотный летательный аппарат сбили в поселке Новая Ляда Тамбовской области. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.

«Сегодня вечером (14 января. — «Газета.Ru») в поселке Новая Ляда дежурными силами противовоздушной обороны и средствами радиоэлектронной борьбы был уничтожен беспилотный летательный аппарат», — говорится в сообщении, опубликованном в 0:01 по московскому времени.

Остатки дрона, который «зацепился за ветви дерева и взорвался», нашли в районе улицы Юбилейной, уточнили в областном правительстве.

Обошлось без пострадавших, один дом получил незначительные повреждения, добавили чиновники.

В ночь на 14 января над регионами России сбили более 200 беспилотников ВСУ. По данным SHOT, российские регионы подверглись самой массированной атаке дронов с начала года.

Под ударом оказались Тульская, Орловская, Воронежская, Саратовская, Самарская, Курская, Белгородская и Брянская области. Также беспилотники сбивали над Краснодарским краем и Татарстаном.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее на Украине заметили новый американский дрон.