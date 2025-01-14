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Военкор: Запад строит бизнес на мобилизованных украинцах

Военкор Коц: Запад зарабатывает на мобилизации украинцев
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Maxym Marusenko/NurPhoto/Reuters

Западные страны строят бизнес на жизнях мобилизованных украинцев. Такое мнение высказал военный корреспондент kp.ru Александр Коц. Он напомнил, что страны НАТО по-прежнему обучают солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на своей территории. При этом, по словам военнопленных, качество этого обучения оставляет желать лучшего, отметил журналист.

«Доходит до маразма: один пленный рассказывал мне, как в Шотландии канадский инструктор обучал украинца собирать советский автомат АК-47. Вот и получается, что подготовленная во Франции 155-я бригада ВСУ «Анна Киевская», брошенная под Покровск, оказалась не в состоянии сопротивляться», — рассказал Коц.

По его словам, Евросоюз выделяет сотни миллионов долларов на обучение пехоты ВСУ. Из этих средств Киев оплачивает обучение своих солдат в странах Североатлантического альянса. Таким образом выделенные Украине деньги возвращаются обратно на Запад, пояснил военкор.

Пленный украинский пограничник Руслан Задорожный с позывным «Бизон» до этого рассказал, что военнослужащие ВСУ, лишенные отдыха и морально подавленные, готовы отдать значительные суммы, чтобы покинуть службу и нелегально перебраться в другую страну.

По словам военного, его знакомый односельчанин, состоящий в рядах ВСУ, в итоге «очень сильно задолбался» и сбежал в Польшу, заплатив за такую возможность $3 тыс.

Ранее боец ВСУ рассказал, как его группу окружили и взяли в плен.

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