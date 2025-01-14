Порошенко признал, что Красноармейск находится в частичном окружении ВС России

Бывший президент Украины и глава оппозиционной партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко в своем Telegram-канале признал, что Красноармейск (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике находится в частичном окружении ВС России.

Он отметил, что утром вернулся с фронта.

«Покровск в полуокружении, Курахово было сдано, на Курском направлении очень и очень тяжело», — написал политик.

Порошенко подчеркнул, что подразделения Вооруженных сил Украины имеют огромную нехватку FPV-дронов, комплексов РЭБ, техники для построения фортификационных сооружений, капониров.

14 января стало известно, что российские военнослужащие перерезали одну из двух трасс, ведущих из Красноармейска в Днепр. По информации ТАСС, речь идет о дороге через поселок Межевая.

До этого реактивная система залпового огня (РСЗО) «Град» группировки российских войск «Центр» уничтожила украинский опорный пункт на Красноармейском направлении в ДНР. По данным Минобороны, артиллеристы поразили основные огневые точки ВСУ, тем самым обеспечив и поддержав действия штурмовых групп.

Ранее в ФРГ назвали последствия потери Красноармейска украинской армией.