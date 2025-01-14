Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

РСЗО «Град» нанес удар по опорному пункту ВСУ на Красноармейском направлении

Установка «Град» уничтожила опорный пункт украинской армии в ДНР
close
Минобороны РФ

Реактивная система залпового огня (РСЗО) «Град» группировки российских войск «Центр» уничтожила украинский опорный пункт на Красноармейском направлении в ДНР. Об этом со ссылкой на министерство обороны России сообщает РИА Новости.

Расчет РСЗО БМ-21 «Град» нанес удар по опорному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также сорвал ротацию подразделений подразделений противника.

Артиллеристы поразили основные огневые точки ВСУ, тем самым обеспечив и поддержав действия штурмовых групп.

Российские разведывательные дроны контролировали поражение целей и передавали координаты местоположения украинских военных.

9 января сообщалось, что российские военные уничтожили опорный пункт сбежавших из Курахова солдат украинской армии.

2 января сообщалось, что российские военные фактически уничтожили группировку ВСУ южнее Курахова.

Ранее в США оценили важность освобождения Курахово силами ВС РФ.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами