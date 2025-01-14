Реактивная система залпового огня (РСЗО) «Град» группировки российских войск «Центр» уничтожила украинский опорный пункт на Красноармейском направлении в ДНР. Об этом со ссылкой на министерство обороны России сообщает РИА Новости.

Расчет РСЗО БМ-21 «Град» нанес удар по опорному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также сорвал ротацию подразделений подразделений противника.

Артиллеристы поразили основные огневые точки ВСУ, тем самым обеспечив и поддержав действия штурмовых групп.

Российские разведывательные дроны контролировали поражение целей и передавали координаты местоположения украинских военных.

9 января сообщалось, что российские военные уничтожили опорный пункт сбежавших из Курахова солдат украинской армии.

2 января сообщалось, что российские военные фактически уничтожили группировку ВСУ южнее Курахова.

Ранее в США оценили важность освобождения Курахово силами ВС РФ.