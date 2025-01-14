Предстоящее освобождение Великой Новоселки российскими войсками позволит наступать в Запорожской области в ее восточной части. Об этом ТАСС заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

«Переход под наш контроль позволит наступать в Запорожской области с востока и с северо-востока на Гуляйполе, Орехов и Степногорск — главные укрепрайоны ВСУ на временно оккупированной части Запорожской области. А освобождение этих населенных пунктов даст возможность прямого выхода к городу Запорожье», — заявил Рогов.

Он уточнил, что те подразделения ВСУ, которые находятся в районе Великой Новоселки, находятся в фактическом окружении — единственная оставшаяся грунтовая дорога находится под постоянным наблюдением и обстрелом со стороны российских войск.

До этого Министерство обороны России показало кадры водружения российского флага подразделениями группировки войск «Восток» в населенном пункте Нескучное в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее российские войска взяли под контроль село Песчаное.