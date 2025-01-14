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В Петербурге нашли живым читинца, которого внесли в похоронные списки

Занесенного в похоронные списки бойца ВС РФ из Читы нашли живым в Петербурге
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Занесенного в похоронные списки бойца российской армии, призванного из Читы, нашли живым в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает издание »Вечорка».

Представитель забайкальского землячества Баир Базаржапов рассказал, что читинца нашли при обходе больных. Волонтеры обнаружили военнослужащего с потерей памяти, что иногда происходит в результате тяжелых ранений — мужчине помогли вспомнить имена его родственников и позвонить домой.

Оказалось, что дома его уже внесли в списки подлежащих захоронению — информацию родственникам подтвердили сослуживцы и командование части, которое обязалось отправить тело военнослужащего для похорон домой. Родственники очень долго не могли поверить, что мужчина жив — сомнения развеял сеанс видеосвязи.

До этого в социальных сетях распространилась история о тяжелораненом, но живом бойце СВО, найденном без сознания и опознавательных знаков, лишь с семейным фото.

Ранее замеченный в Кремле участник СВО рассказал о своем желании.

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