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НАТО начало операцию «Балтийский караул»

Генсек НАТО объявил о запуске операции по патрулированию Балтийского моря
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Marcus Brandt/Global Look Press

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ходе пресс-конференции в Хельсинки сообщил о начале операции «Балтийский караул», передает заявил, что Североатлантический альянс намерен увеличить присутствие в Балтийском море после инцидента с повреждением подводного кабеля Est Link 2, соединяющего Финляндию и Эстонию.

Он также похвалил Финляндию за задержание танкера Eagle S, который подозревают в диверсии на Est Link 2. Финские правоохранительные органы подозревают, что кабель был поврежден якорем нефтяного танкера.

Ранее генсек НАТО раскрыл главные темы саммита балтийских стран альянса.

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