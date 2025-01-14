НАТО начало операцию «Балтийский караул»

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ходе пресс-конференции в Хельсинки сообщил о начале операции «Балтийский караул», передает заявил, что Североатлантический альянс намерен увеличить присутствие в Балтийском море после инцидента с повреждением подводного кабеля Est Link 2, соединяющего Финляндию и Эстонию.

Он также похвалил Финляндию за задержание танкера Eagle S, который подозревают в диверсии на Est Link 2. Финские правоохранительные органы подозревают, что кабель был поврежден якорем нефтяного танкера.

Ранее генсек НАТО раскрыл главные темы саммита балтийских стран альянса.