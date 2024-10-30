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Стало известно, сколько баллов получат российские абитуриенты за службу в армии

Доцент Диких: абитуриенты получат дополнительные 6 баллов за службу в армии

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

В будущем учебном году в силу вступят новые нормы и правила поступления в вузы. По ним отслужившие в армии абитуриенты получат дополнительные шесть баллов. Также изменится перечень предметов для поступления, рассказал начальник управления по организации приема абитуриентов, доцент кафедры информационных систем ГУУ, кандидат экономических наук Вадим Диких в беседе с 360.ru.

В последние пару лет дополнительные баллы абитуриенты получали за участие в военной спецоперации, а вот за службу в армии никаких преимуществ еще не было – предстоящий год станет первым, отметил эксперт.

«Для многих ребят, кто окончил колледж и пошел в армию — это, действительно, хорошее подспорье. Спрашивают, обращаются, «а сколько мы получим?» Мы планируем добавить шесть баллов за это», — объяснил Диких.

Он также напомнил об изменениях списков предметов, которые нужно сдавать для получения высшего образования – в частности, обязательными станет русский язык и несколько профильных дисциплин.

Напомним, в Госдуме впервые сообщили о работе над законопроектом о дополнительных баллах за службу в армии в феврале прошлого года. Подчеркивалось, что льгота будет предоставляться для поступления в любые вузы страны, в том числе те, на которых нет военной кафедры. Сегодня также по действующим правилам абитуриенты могут получить дополнительные баллы при поступлении начисляются за спортивные, творческие и интеллектуальные достижения.

Ранее стали известны самые популярные направления в вузах в 2024 году.

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