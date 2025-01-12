Депутат бундестага Севим Дагделен (группа «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» – BSW) выступила с резкой критикой присутствия американских войск в Германии. На федеральном съезде партии в Бонне, который транслировал телеканал Phoenix.

Дагделен призвала к немедленному выводу американского контингента численностью 37 тысяч военнослужащих.

«Мы просто больше не можем позволить себе 37 тыс. военнослужащих в Германии. Поэтому мы и говорим: Ami go home («Американцы, ступайте домой!» — прим. ред.)», – заявила она. Ее слова были встречены бурными аплодисментами.

Депутат также осудила размещение американского оружия, включая ракеты средней и меньшей дальности, на территории Германии, назвав их «наступательным оружием» и подчеркнув нежелание Германии участвовать в войне с Россией.

Дагделен заявила о необходимости положить конец «вассальной преданности» германского правительства США и подчеркнула стремление к восстановлению немецкого суверенитета.

В декабре глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявил, что Россия и страны Европы могли бы организовать собственную архитектуру безопасности без участия Соединенных Штатов.

Ранее в Германии спрогнозировали распад НАТО из-за Трампа.