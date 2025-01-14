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Росавиация объявила о снятии ограничений в работе аэропортов Калуги и Тамбова

Росавиация: в аэропортах Калуги и Тамбова сняли ограничения на фоне атак БПЛА
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Илья Питалев/РИА Новости

Временные ограничения сняты в аэропортах Грабцево в Калуге и Донское — в Тамбове. Об этом сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения в этих воздушных гаванях действовали больше часа. Аэропорты не принимали и не отправляли самолеты на фоне атак беспилотников.

В то же время ограничения еще действуют в аэропортах Казани и Саратова. На промышленном предприятии в Энгельсе Саратовской области зафиксированы повреждения после попадания фрагментов одного из вражеских дронов.

В ночь на 14 января в небе над Ростовской областью сбили 14 беспилотников.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее обломки сбитого БПЛА упали рядом с паралимпийской базой в Тульской области.

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Атаки БПЛА на Россию
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