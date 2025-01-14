Военнослужащие ВС РФ заняли ряд позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ), продвигаясь вдоль реки Оскол в Харьковской области. Об этом РИА Новости заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Продвигаясь вдоль западного берега реки Оскол, наши войска заняли ряд украинских позиций в районе населенного пункта Калиново», — рассказал он.

Марочко отметил, что часть опорных пунктов противник оставил без боя. Их занятие позволило увеличить зону контроля в данном районе.

13 января Марочко рассказал, что российские военные за прошедшую неделю отбили 35 попыток ВСУ проникнуть в ЛНР. Общая сумма потерь противника составила более 35 тысяч человек.

11 января Марочко заявил, что российские военные продвигаются в районе поселка Двуречная Харьковской области, но Вооруженные силы Украины не прекращают попыток контратаковать.

Ранее военный эксперт заявил, что ВСУ пытаются контратаковать в районе Двуречной.