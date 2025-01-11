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Военный эксперт заявил о попытках ВСУ контратаковать в районе Двуречной

Марочко: ВС РФ продвигаются в Двуречной, ВСУ пытаются контратаковать
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военные продвигаются в районе поселка Двуречная в Харьковской области, однако Вооруженные силы Украины не прекращают контратаки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.

По словам эксперта, штурмовые подразделения российских войск уже находятся непосредственно в самом поселке, успешно форсировав реку Нижняя Двуречная и продвигаясь по обоим берегам.

«В районе Двуречной противник продолжает попытки контратаковать, активно используя как беспилотную авиацию, так и артиллерию», — отметил Марочко.

Кроме того, по его информации, российское командование также сосредоточило свои силы в районе населенного пункта Западное, где также наблюдается продвижение российских военных.

10 января украинский аналитический портал DeepState сообщал, что российские войска взяли под контроль Петропавловку, Воздвиженку, Соленое и Новоивановку в ДНР, а также Леонидово и Александрию в Курской области. Кроме того, они продвинулись у Двуречного.

Ранее сообщалось, что ВСУ взяли в плен под Купянском итальянского пиццамейкера.

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