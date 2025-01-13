Марочко: ВСУ за неделю потеряли более 8 тысяч военных при контратаках возле ЛНР

Российские военные за прошедшую неделю отбили 35 попыток Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников проникнуть в Луганскую народную республику (ЛНР), потери украинской стороны составили более 8 тыс. человек. Об этом в беседе с ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, с 4 по 10 января подразделения группировки войск «Запад» пресекли 19 попыток противника вернуть утраченные позиции. Военнослужащие группировки «Юг» сорвали 16 попыток врага восстановить тактическое положение, заявил эксперт.

«Всего отражено 35 контратак противника. <...> Потери вооруженных формирований Украины в зонах ответственности группировок «Север», «Юг» и «Запад» за отчетный промежуток времени составили более 8 050 украинских боевиков и наемников», — сказал Марочко.

Он добавил, что за минувшую неделю российские военные также уничтожили 33 танка, 96 орудий полевой артиллерии, десять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 21 полевой склад с боеприпасами и свыше 340 различных боевых машин ВСУ.

11 января Марочко заявил, что российские военные продвигаются в районе поселка Двуречная Харьковской области, но Вооруженные силы Украины не прекращают попыток контратаковать.

Ранее полковник назвал главные задачи российской армии в зоне СВО в 2025 году.