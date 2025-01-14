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Российский вертолет Ка-52М нанес удар ракетами по украинским войскам в Курской области

Вертолет Ка-52М уничтожил ракетами личный состав и технику ВСУ в Курской области
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Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Российский вертолет Ка-52М нанес удар по живой силе и бронетехнике украинской армии в приграничном районе Курской области. Об этом сообщает министерство обороны России.

Экипаж вертолета, действуя в составе смешанной тактической группы, выполнявшей боевую задачу по поддержке подразделений группировки «Север», выполнил пуск ракет по заданным координатам.

После нанесения удара выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте, отстреляв тепловые ловушки, которые предотвращают попадание зенитных ракет противника.

Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение личного состава и бронированной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ).

13 января сообщалось, что российские вертолетчики на Ми-28НМ нанесли ракетные удары по позициям Вооруженных сил Украины, сорвав ротацию украинских подразделений в Курской области.

Ранее в США указали на большую ошибку украинского командования в Курской области.

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