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Жена захваченного ВСУ итальянца обратилась за помощью к российским властям

Супруга захваченного ВСУ Джанни Ченни обратилась за помощью к российским властям
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Reuters

Супруга захваченного украинскими военными под Купянском итальянца Джанни Ченни обратилась за поддержкой к российским властям. Об этом Екатерина Ченни рассказала РИА Новости.

Она отметила, что о захвате своего мужа украинскими военными ей стало известно из новостей и видеороликов в интернете. В настоящее время у нее нет никаких сведений о Джанни, и никто не выходил с ней на связь.

Екатерина сообщила, что воспитывает троих малолетних детей. Сейчас она вынуждена была обратиться обратилась за помощью к российским региональным властям, уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой и в фонд «Защитники Отечества».

10 января сообщалось, что пиццамейкер Джанни Ченни, который воевал на стороне Вооруженных сил России в качестве добровольца, попал в плен в Харьковской области.

Ченни — уроженец Неаполя. Он работал на родине и в Финляндии, а затем переехал в Россию, где устроился в самарский ресторан итальянской кухни на должность шеф-повара. В 2024 году он уволился.

Ранее в России ввели для добровольцев наказание за преступления против военной службы.

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