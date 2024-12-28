Россия продолжает вести подсчет случаям применения Вооруженными силами Украины (ВСУ) токсичных химикатов в боевых действиях и против гражданского населения. Об этом сообщает Telegram-канал МИД России.

В российском дипломатическом ведомстве заявили, что российские ответственные структуры регулярно предоставляют информацию в организацию о запрещении химического оружия (ОЗХО) ООН об использовании ВСУ токсичных химикатов на протяжении 2022-2024 годов.

«За прошедшие месяцы ситуация не изменилась — украинские вооруженные формирования продолжают систематически применять токсичные химикаты, в том числе включенные в Списки 2 и 3 КЗХО, а также ХСББ против подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации и мирного населения. В ходе СВО зафиксировано более 400 случаев», — сообщили в МИД.

До этого глава делегации России на 29-й Конференции государств — участников ОЗХО Кирилл Лысогорский заявил, что нота технического секретариата Организации о якобы имевшем место применении на территории Украины токсичных химикатов напоминает театр абсурда.

Ранее в МИД РФ заявили об опасности использования террористами опыта ВСУ с химоружием.