Северная Корея осуществила пуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря

Северная Корея выпустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря, передает «Рёнхап» со ссылкой на военных Южной Кореи.

6 января КНДР осуществила запуск новейшей гиперзвуковой баллистической ракеты. За стартом лично наблюдал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын вместе с высшим военным руководством. Он заявил, что основная цель разработки новой гиперзвуковой ракеты заключается в обеспечении самообороны, а не в агрессивных намерениях. По его словам, новая ракета КНДР «может эффективно преодолеть любые системы противоракетной обороны в мире» и предназначена для сдерживания противников страны в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко прошлой осенью объяснил, что пуски ракет КНДР являются законной мерой по обеспечению безопасности страны.

Ранее сестра Ким Чен Ына пообещала Южной Корее «ужасную катастрофу».