Мэр Киева сообщил о вражеских БПЛА в городе

В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы, передает «РБК-Украина».

Мэр города Виталий Кличко написал в своем Telegram-канале, что на левом берегу Киева средства ПВО (противовоздушной обороны) работают по вражеским беспилотникам. Он призвал жителей оставаться в укрытиях.

За прошедшие сутки в Киевской области пять раз объявляли воздушную тревогу. В прошлые разы режим повышенной опасности продолжался 1 час 37 минут, 11 минут, 47 минут и 1 час 29 минут. «Страна.ua» писала, что из-за воздушной тревоги частично прекратил работу метрополитен в Киеве. Например, станции «Выдубичи», «Арсенальная», «Крещатик», «Театральная» и «Славутич» были переведены в режим укрытия, а движение поездов по красной и зеленой линиям было ограничено. В соцсетях появились фотографии, на которых видны толпы пассажиров на станциях.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Украина пыталась атаковать станцию на Кубани для прекращения поставок газа в Европу.