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Под Тамбовом более 100 квартир повреждены из-за атаки беспилотника

Мэр Котовска Плахотников сообщил, что из-за атак дронов повреждены 118 квартир
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Телеграм-канал «Евгений Первышов»

Глава города Котовск Алексей Плахотников во время оперативного совещания у врио главы Тамбовской области сообщил, что более 100 квартир получили повреждения в результате атаки украинских беспилотников. Об этом пишет ТАСС.

Он пояснил, что во время атаки была достаточно сильная взрывная волна, которая задела сразу несколько многоквартирных домов. В итоге повреждения получили 118 квартир, 204 оконных блока и 52 балкона.

Плахотников отметил, что уже пять бригад провели первичные работы и замеры. А заводы, выпускающие стекла, окна, уже получили первые заказы. Первую замену поврежденных окон в квартирах планируют провести уже в пятницу. На полноценную замену всех окон может уйти до 16 дней, заключил он.

Утром 11 января врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов сообщил об атаке вражеских БПЛА на город Котовск. По его словам, в результате произошедшего пострадали семь человек. Также в двух пятиэтажных домах были выбиты окна и повреждены балконы.

Ранее в Госдуме назвали способ снизить количество атак украинских беспилотников.

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