В Киеве вновь прогремели взрывы

«Страна.ua»: в Киеве второй раз за ночь слышны взрывы

Несколько взрывов прогремело в Киеве второй раз за ночь. Об этом сообщило украинское интернет-издание «Страна.ua»

Информация о причине взрывов на данный момент неизвестна. Этой же ночью издание «РБК-Украина» сообщало о взрывах в украинской столице. Тогда в городе работали средства ПВО. В городе действует воздушная тревога.

Информации о повреждениях инфраструктуры, а также о пострадавших, на данный момент нет. За прошедшие сутки в Киевской области пять раз объявляли воздушную тревогу.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Полтаве после воздушной тревоги произошел взрыв.