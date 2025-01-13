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В Киевской области в пятый раз объявлена тревога

В Киевской области в пятый раз за сутки объявили воздушную тревогу
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Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

В Киевской области в пятый раз за сутки объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствует информация на официальном ресурсе для оповещения населения.

В прошлые разы режим повышенной опасности продолжался 1 час 37 минут, 11 минут, 47 минут и 1 час 29 минут. «Страна.ua» писала, что из-за воздушной тревоги частично прекратил работу метрополитен в Киеве. Например, станции «Выдубичи», «Арсенальная», «Крещатик», «Театральная» и «Славутич» были переведены в режим укрытия, а движение поездов по красной и зеленой линиям было ограничено. В соцсетях появились фотографии, на которых видны толпы пассажиров на станциях.

Сейчас сирены также звучат в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях страны.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее под удар ВС РФ попал микрорайон, где жил Зеленский.

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