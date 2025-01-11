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Два украинских пилота признали вину в ядерном терроризме

Два украинских пилота признали вину в подготовке теракта
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Shutterstock

Два украинских пилота признали вину в подготовке террористического акта на территории России с использованием так называемой «ядерной бомбы». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Оба фигуранта сотрудничали со следствием и дали признательные показания по уголовному делу о терроризме, которое рассматривает военный суд», — сообщили в правоохранительных органах.

Речь идет о пилотах Дмитрии Шиманском и Александре Морозове (признан в РФ иностранным агентом), которые были задержаны в 2023 году. В рамках следствия они дали показания о планируемых Главным управлением разведки (ГУР) минобороны Украины терактах с «грязной бомбой» и переброске малых ядерных переносных зарядов.

Других сведений вокруг этого дела нет, оно рассматривается в закрытом режиме из-за секретной информации.

До этого следователи завершили href=»//www.gazeta.ru/army/news/2024/12/21/24679310.shtml»>завершили расследование дела украинских пилотов, обвиняемых в терроризме.

Ранее в России полковника ВСУ заочно осудили за атаки в Курской и Брянской областях.

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