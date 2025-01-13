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В деле о теракте против начальника войск РХБЗ появились новые фигуранты

«Ъ»: в деле о теракте против генерала Кириллова появились еще два фигуранта
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AP

В уголовном деле, возбужденном после теракта в отношении начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, появились новые фигуранты. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

По данным издания, сообщниками исполнителя убийства могут быть участники запрещенной организации с Северного Кавказа. Они сняли ему жилье в Подмосковье на свои документы, уточнили авторы.

Журналисты отметили, что после совершения теракта предполагаемые сообщники попытались сбежать. Подозреваемых задержали в Сибири. Они, по информации газеты, занимались мелким бизнесом в Москве.

Задержанных арестовали на 15 суток за неповиновение полицейским и мелкое хулиганство. После этого их отправят в Москву, где делом займутся сотрудники главного следственного управления Следственного комитета России и ФСБ. Пока мужчинам не стали инкриминировать терроризм, подчеркнули авторы.

Кириллов погиб 17 декабря. В этот день возле его дома в Москве детонировало взрывное устройство, заложенное в самокат. На следующий день правоохранители задержали предполагаемого подрывника — Ахмаджона Курбонова.

По словам подозреваемого, он организовал теракт по заданию куратора с Украины. За устранение Кириллова ему обещали денежное вознаграждение в размере $100 тыс. и проживание на территории Европейского союза. Суд постановил заключить мужчину под стражу до 17 февраля 2025 года.

Ранее погибшего помощника Кириллова посмертно наградили орденом Мужества.

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Убийство генерала Кириллова
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