Журналисты оценили способность F-35 долететь из Гренландии до России

Истребители F-35 не смогут долететь из Гренландии до России даже с дозаправкой. Об этом пишет Military Watch Magazine.

В материале издания говорится, что Гренландия находится примерно в 3800 километрах от границы России, в то время как боевой радиус F-35 составляет около тысячи километров. Отмечается, что даже у самых дальнобойных истребителей — российских Су-34 и китайских J-20 — дальность полета ограничена двумя тысячами километров при использовании внутренних топливных баков. Ни один другой тип истребителей в западных странах не может сравниться с ними по этому показателю.

Согласно статье Military Watch Magazine, эксплуатация истребителей F-35 зачастую требует дозаправки, но значительное увеличение дальности полета не представляется реальным.

10 января посол России в Дании Владимир Барбин заявил, что США создадут в Гренландии аэродромы для истребителей F-35, способных нести ядерное оружие.

До этого избранный президент США Дональд Трамп призвал Данию отказаться от Гренландии в пользу США «ради защиты свободного мира». Политик намерен купить остров.

Гренландия — крупнейший на Земле остров с населением около 56 тыс. человек и площадью свыше 2 тыс. кв. км. С 1721 года остров контролируется Данией, до 1953 года он являлся ее колонией, а сейчас считается частью территории страны.

Ранее Пентагон заказал 145 самолетов F-35 на $11,7 млрд.