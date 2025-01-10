Стало известно, как ВВС США используют Гренландию

США разместят в Гренландии аэродромы для истребителей F-35, способных нести ядерное оружие. Об этом сообщил посол России в Дании Владимир Барбин в интервью для РИА Новости.

Отмечается, что такие истребители уже приземлялись на острове во время учений.

«Расположенная на острове военно-космическая база США Питуффик (бывшая Туле) сегодня является элементом американской системы раннего предупреждения о ракетном нападении с арктического направления. Ведется ее комплексная модернизация, в том числе РЛС», — рассказал дипломат.

До этого избранный президент США Дональд Трамп призвал Данию отказаться от Гренландии в пользу США «ради защиты свободного мира». Политик намерен купить остров.

Гренландия — крупнейший на Земле остров с населением около 56 тыс. человек и площадью свыше 2 тыс. кв. км. С 1721 года остров контролируется Данией, до 1953 года он являлся ее колонией, а сейчас считается частью территории страны.

Ранее в Совфеде отреагировали на заявления Трампа о Канаде и Гренландии.