Журналист Бутусов: ВСУ перебросили под Красноармейск батальон из восьми человек

Командование украинских войск перебросило под Красноармейск, расположенный в Донецкой народной республике (ДНР), батальон в составе восьми человек. Об этом сообщил украинский журналист Юрий Бутусов, пишет ТАСС.

По его словам, на данный участок фронта направили бойцов 93-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Им приказали обеспечить развертывание 155-й бригады украинских войск «Анна Киевская» и занять одну из позиций.

«[Батальон] прибыл в полном составе, на позиции вывели всех бойцов, всех имеющихся пехотинцев — восемь бойцов, восемь пехотинцев вышли на одну позицию. Вот это был состав батальона одной из наших лучших, опытных бригад», — отметил Бутусов.

В материале уточняется, что обычно штатная численность одного батальона ВСУ составляет от 400 до 800 человек.

Как сказал журналист, украинское командование оставило переброшенный в район Красноармейска батальон «без пополнения». В подобных условиях военным ВСУ придется прикрывать развертывание новой бригады «Анна Киевская» на этом участке фронта, подчеркнул он.

7 января командующий сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый заявил, что в 155-й бригаде «Анна Киевская» зафиксировали многочисленные факты дезертирства. Члены данного формирования проходили обучение на территории Франции.

Позже в Париже подтвердили соответствующую информацию. Министр вооруженных сил республики Себастьен Лекорню рассказал, что во время тренировок дезертировали 55 человек.

Ранее Зеленского заподозрили во лжи о 155-й бригаде ВСУ.