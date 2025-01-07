Командиры ВСУ подтвердили наличие дезертирства в бригаде, обученной во Франции

В украинской 155-й бригаде «Анны Киевской», военнослужащие которой обучались во Франции, зафиксировали факты дезертирства. Об этом заявил командующий сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый, передает РИА Новости.

«Ряд фактов (дезертирства. — прим. ред.) имели место. Я со своей стороны негативно отношусь ко всем этим проявлениям и к тому, что можно было поправить на местах всеми уровнями управления», — заявил он.

По словам Драпатого, украинской армии необходимо улучшение командования.

До этого в министерстве обороны Франции подтвердили информацию о дезертирстве десятков проходивших обучение на французской территории солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Один из французских военных отметил, что у властей Франции нет никаких прав на преследование и арест этих солдат. Украинское же командование обладает в отношении них лишь дисциплинарными полномочиями.

5 января Главком ВСУ Александр Сырский распорядился из-за дезертирства личного состава усилить 155-ю бригаду, обучавшуюся во Франции.

Ранее на Украине сообщили о тяжелых потерях и дезертирстве в элитной бригаде ВСУ.