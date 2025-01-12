Президент Украины Владимир Зеленский может лгать насчет дезертирства в 155-й бригаде «Анны Киевской». Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в государственной измене.
Парламентарий предположил, что в бригаде могли числиться несуществующие люди, за счет которых Зеленский и президент Франции могли украсть выделенные деньги.
«Поэтому и включал Величайший «окуня», делая вид — «как сбежали?!» спустя полгода после того, как бригада в полном некомплекте отправилась, якобы, на фронт, но затем ее поделили между другими соединениями», — написал Дубинский.
Известно, что 2,3 тысячи украинских солдат из 155-й бригады ВСУ проходили обучение на территории Франции.
6 января в министерстве обороны Франции заявили о дезертирстве десятков проходивших обучение на французской территории солдат ВСУ. Они находились в казармах и имели право их покидать.
7 января командующий сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый заявил, что в украинской 155-й бригаде зафиксировали факты дезертирства. По его словам, армии Украины необходимо улучшение командования.
Ранее на Украине задержали командира скандальной роты, которую обучали во Франции.