Депутат Рады обвинил Зеленского во лжи из-за обучавшейся во Франции бригады

Депутат Рады Дубинский заподозрил Зеленского во лжи о 155-й бригаде ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский может лгать насчет дезертирства в 155-й бригаде «Анны Киевской». Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в государственной измене.

Парламентарий предположил, что в бригаде могли числиться несуществующие люди, за счет которых Зеленский и президент Франции могли украсть выделенные деньги.

«Поэтому и включал Величайший «окуня», делая вид — «как сбежали?!» спустя полгода после того, как бригада в полном некомплекте отправилась, якобы, на фронт, но затем ее поделили между другими соединениями», — написал Дубинский.

Известно, что 2,3 тысячи украинских солдат из 155-й бригады ВСУ проходили обучение на территории Франции.

6 января в министерстве обороны Франции заявили о дезертирстве десятков проходивших обучение на французской территории солдат ВСУ. Они находились в казармах и имели право их покидать.

7 января командующий сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый заявил, что в украинской 155-й бригаде зафиксировали факты дезертирства. По его словам, армии Украины необходимо улучшение командования.

Ранее на Украине задержали командира скандальной роты, которую обучали во Франции.