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Французские военные раскрыли секретные данные о дежурстве подлодок через фитнес-приложение

Le Monde: ВМС Франции раскрыли данные о базе подлодок через фитнес-приложение
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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Служащие военно-морских сил (ВМС) Франции случайно раскрыли секретные данные о дежурстве атомных подводных лодок со стратегическим ядерным вооружением, используя фитнес-приложение Strava. Об этом сообщила газета Le Monde.

По информации издания, данные были раскрыты через описание записей тренировок, которые военные публиковали под собственными именами, оставляя профили открытыми для просмотра. С их помощью любой желающий мог узнать распорядок работы военной базы и вычислить график дежурств подлодок.

В частности, военные публиковали маршруты пробежек вдоль закрытого пирса. Эти сведения позволяли определить места швартовки подводных лодок. Кроме того, один из матросов оправдывался за отсутствие публикаций тем, что «тяжело восстанавливался после более чем двух с половиной месяцев в ящике».

В ноябре прошлого года российские хакеры KillMilk, Crok и Beregini взломали персональный компьютер одного из испанских наемников в рядах Вооруженных сил Украины. Они нашли в нем информацию о местоположении иностранных военных, которая находится на территории города Яворов Львовской области.

Ранее в руки хакеров попал секретный документ главкома ВСУ Сырского.

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