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В руки хакеров попал секретный документ главкома ВСУ Сырского

Хакеры заполучили секретный документ главкома Сырского по защите от дронов

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Annette Riedl/dpa/Global Look Press

Украинские хакеры из группировки «Берегини» смогли заполучить документ Вооруженных сил Украины, утвержденный главкомом Александром Сырским, по защите боевых машин пехоты от ударных беспилотников. Об этом сообщается в Telegram-канале хакеров.

Документ «Оперативно-тактические требования к системе (комплексу) защиты боевых машин пехоты от ударных беспилотных летательных аппаратов» имеет гриф секретности «для служебного пользования».

«Мы знаем, что он (документ. — «Газета.Ru») будет очень интересен специалистам, которые разрабатывают новинки для военно-промышленного комплекса», — подчеркнули хакеры.

22 ноября сообщалось, что российская хакерская группа RaHDit («Злые русские хакеры») опубликовала на сайте «НемеZида» базу данных минздрава Украины с данными ВИЧ-инфицированных граждан страны, которых могут призвать в армию. Представитель группы пояснил, что цель обнародования списков инфицированных украинцев — показать мобилизационный потенциал этой категории и тем самым предупредить российские службы здравоохранения о потенциальной угрозе от беженцев и пленных с Украины.

Ранее российские хакеры взломали компьютер иностранного наемника в рядах ВСУ.

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