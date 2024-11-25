Российские хакеры взломали компьютер иностранного наемника в рядах ВСУ

Российские хакеры KillMilk, Crok и Beregini взломали персональный компьютер одного из испанских наемников в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В публикации отмечается, что хакеры нашли на компьютере наемника детское порно, а также информацию о местоположении иностранных военных, которая находится на территории города Яворов Львовской области.

22 ноября российская хакерская группа RaHDit («Злые русские хакеры») опубликовала на сайте «НемеZида» базу данных минздрава Украины с данными ВИЧ-инфицированных граждан страны, которых могут призвать в армию.

Цель обнародования списков инфицированных украинцев — показать мобилизационный потенциал этой категории и тем самым предупредить российские службы здравоохранения о потенциальной угрозе от беженцев и пленных из Украины. Сейчас на учете украинского минздрава состоят более 367 тысяч ВИЧ-положительных граждан — в основном это люди 60-80-х годов рождения.

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